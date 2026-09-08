Суд оштрафовал Booking на 6 млн руб. за пропаганду запрещенного ЛГБТ

Таганский суд Москвы оштрафовал сервис Booking.com за ЛГБТ-пропаганду (международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) и отказ удалить запрещенный контент. Сумма штрафов составила 6 млн руб., передает ТАСС.

Суд рассмотрел два протокола в отношении сервиса бронирования. Первый был составлен за пропаганду ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) среди несовершеннолетних в интернете, а второй — за неудаление запрещенного контента. За каждое нарушение был наложен штраф в 3 млн руб.

Booking.com объявил об уходе с российского рынка в марте 2022 года из-за начала военной операции на Украине. ФАС России в 2021 году оштрафовала Booking на 1,3 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке.