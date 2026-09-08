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В пригороде Антальи началась эвакуация жителей из-за лесного пожара

В районе Аксу турецкой Антальи началась эвакуация жителей из-за лесного пожара

В округе Аксу турецкого города Анталья вспыхнул лесной пожар. Огонь уже начал распространяться на жилые районы, один дом полностью сгорел, сообщил глава района Караоз в Аксу Ахмет Каракиш каналу Halk TV.

«Мы эвакуировали жильцов из множества домов в квартале сразу после начала пожара. Полностью сгорел пока что один дом. Слава богу, жертв нет. Мы делаем все возможное, чтобы потушить пожар», — сообщил господин Каракиш. Как отмечается в публикации, среди эвакуированных зданий — организация по спасению животных.

По сообщениям очевидцев, дым от пожара уже виден из аэропорта Антальи, который находится на границе округа Аксу. Расстояние от места возгорания до популярных у туристов отелей района Лара — около 15–20 км.

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