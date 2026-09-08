Автобусные маршруты сокращены на юге Кузбасса из-за нехватки топлива

Перебои с поставками топлива привели к сокращению пассажирских перевозок в городах Осинники и Калтан на юге Кемеровской области. Об этом сообщила администрация Осинниковского округа.

С отсутствием автобусов горожане столкнулись в минувший понедельник. Общественный транспорт не вышел в общей сложности на шесть маршрутов.

«Причина — временные перебои с поставками топлива. Сейчас руководство прокопьевского филиала ГПК “Пассажиравтотранс” делает все возможное, чтобы решить проблему и вернуть транспорт на маршруты»,— говорится в сообщении.

По данным министерства транспорта региона, 8 сентября на городских автобусных маршрутах работали все шесть запланированных автобусов. На пригородных — пять из семи.

4 сентября «Пассажиравтотранс» сообщил о том, что находится в тяжелом финансовом положении. «В связи с задержкой поставок необходимых материалов и оборудования для выполнения транспортной работы мы вынуждены корректировать рейсы, оставляя в приоритете социально значимые маршруты»,— предупредила тогда госкомпания.

Валерий Лавский