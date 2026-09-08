Какие музеи грабили по всему миру за последний год

В ночь на 8 сентября неизвестные ограбили музей Огюста Ренуара на юге Франции, похитив несколько картин стоимостью €9 млн. За последний год злоумышленники ограбили более десяти музеев по всему миру. Подробности — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей Адриена Дюбуше (Франция) был ограблен в сентябре 2025 года

Фото: Министерство культуры Франции Музей Адриена Дюбуше (Франция) был ограблен в сентябре 2025 года

Фото: Министерство культуры Франции

Музей Адриена Дюбуше, китайский фарфор. В ночь на 4 сентября 2025 года преступники, разбив окно, проникли в музей во французском Лиможе. За несколько минут они похитили два редких блюда XIV и XV веков и вазу XVIII века общей стоимостью €9,5 млн. Полиция оперативно прибыла на место по сигналу сработавшей охранной системы, но воры успели скрыться. До сих пор они остаются на свободе, судьба экспонатов неизвестна.

Национальный музей естествознания, самородки. В ночь на 16 сентября 2025 года в Париже ограбили «Лувр естественных наук». Похищено 6 кг золота стоимостью $1,7 млн, включая самородки с Урала, подаренные музею российским императором Николаем I в 1833 году. Вора задержали спустя две недели в Барселоне, им оказалась 24-летняя гражданка Китая. Она одна проникла в музей, вырезав двери болгаркой и вскрыв витрину паяльной лампой.

Бристольский музей, коллекция Британской империи. 25 сентября 2025 года четверо злоумышленников проникли в музейное хранилище в Бристоле. Похитили более 600 артефактов из коллекции Великобритании: военные медали, ювелирные изделия, статуэтки и геологические образцы, документирующие связи страны с ее бывшими колониями в XVIII–XX веках. Одного из воров полиция задержала в январе 2026 года.

Оклендский музей, тысяча артефактов. 15 октября 2025 года неизвестные проникли в хранилище Оклендского музея Калифорнии, похитив более 1 тыс. предметов: корзины индейцев, дагеротипные фотографии, бивни слонов с резьбой и другие артефакты. В здании не было охранников, сигнализация не сработала. О пропаже музей сообщил лишь спустя две недели.

Лувр, драгоценности французской короны. 19 октября 2025 года четыре человека за восемь минут вынесли из Лувра девять драгоценностей из собраний французских императоров стоимостью около €88 млн. Используя автовышку, грабители при свете дня проникли в Галерею Аполлона и при помощи шлифовальных машин совершили кражу, которую пресса сразу окрестила «ограблением века». Спустя месяц все преступники оказались за решеткой.

Музей Дени Дидро, монеты XVIII–XIX веков. Менее чем через сутки после ограбления Лувра жертвой преступников стал «Дом просвещения Дени Дидро» во французском Лангре. Неизвестные украли 1633 серебряных и 319 золотых монет весом более 40 кг, их стоимость оценивается примерно в €90 тыс. Воры уложились в считаные минуты. Следы взлома на главной двери и характер кражи указывают на тщательно подготовленную операцию. Расследование продолжается.

Национальный музей Дамаска, античные статуэтки. 9 ноября 2025 года из самого большого музея в Сирии украли шесть мраморных статуэток римской эпохи высотой от 20 см до 40 см. Украденные артефакты входят в число старейших и наиболее ценных в коллекции музея. Инцидент произошел менее чем через год после открытия музея, который был закрыт в 2012 году.

Библиотека Сан-Паулу, гравюры. 7 декабря 2025 года двое вооруженных злоумышленников ворвались в Библиотеку Мариу ди Андради, напали на охранника и двух посетителей, вскрыли витрину, изъяли 13 гравюр и скрылись. Похищены восемь работ Анри Матисса, среди которых редкий экземпляр его авторской книги «Джаз» 1947 года (в 2021 году экземпляр продали на аукционе за $774 тыс.), и пять гравюр Кандиду Портинари. Работы Матисса власти Бразилии обнаружили в августе 2026 года.

Музей последней ставки Наполеона, вещи императора. В ночь на 18 декабря 2025 года двое преступников, разбив окно, проникли в музей в бельгийской коммуне Женап. Похитили уникальное кольцо Наполеона Бонапарта из 18-каратного золота с пятью бриллиантами, обнаруженное после его разгрома при Ватерлоо в 1815 году, а также коллекцию золотых и серебряных монет эпохи. Злоумышленники не пойманы.

Фонд Маньяни-Рокка, картины Ренуара, Матисса и Сезанна. В ночь на 23 марта 2026 года из крупнейшего частного художественного музея Италии неподалеку от Пармы похищены три оригинальные картины Пьера Огюста Ренуара («Рыбы», 1917), Анри Матисса («Одалиска на террасе», 1922) и Поля Сезанна («Натюрморт с вишнями», 1890) общей стоимостью $10 млн. Картины были обнаружены в августе 2026 года.

Центр Помпиду-Мец, арт-объект «Комедиант». Утром 30 мая 2026 года во французском Меце с выставки «Бесконечное воскресенье» исчезла работа известного художника итальянца Маурицио Каттелана «Комедиант» — банан, приклеенный к стене серебристым скотчем. Стоимость произведения современного искусства — $6,2 млн. Расследование продолжается.

Музей Лалика, произведения Рене Лалика. 5 июля 2026 года был ограблен музей во французском Винжен-сюр-Модер, посвященный ювелиру-стекольщику Рене Лалику. Украдено порядка 20 драгоценностей из хрусталя на €4 млн.

Музей MUVI, «Сокровища Вильены». Рано утром 27 августа 2026 года неизвестные ограбили музей в испанском городе Вильена. Менее чем за четыре минуты они смогли похитить 10 кг золотых украшений бронзового века: браслеты, чаши и сосуды, фрагменты украшения царского скипетра и другие небольшие предметы.

Музей декоративно-прикладного искусства, колье Van Cleef & Arpels. 27 августа 2026 года злоумышленники украли из венского музея колье французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels с 673 бриллиантами общим весом более 200 карат. В 2015 году оно было продано на аукционе в Нью-Йорке за $4,3 млн. В описании к украшению сообщалось, что королева Египта Назли Сабри в 1939 году надевала его на свадьбу своей дочери Фавзии с будущим шахом Ирана Мохаммедом Резой Пехлеви.