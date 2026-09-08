Граждане Индии, принимающие участие в специальной военной операции, будут возвращены на родину после установления их личностей и составления полного списка. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели.

Дмитрий Песков сказал, что индийская сторона неоднократно поднимала этот вопрос, и в российская сторона отнеслась к нему с особым вниманием. В настоящее время ведется целенаправленная работа по идентификации всех граждан Индии, находящихся в зоне боестолкновений, сказал господин Песков.

«Как только их личности будут установлены, они будут отправлены на родину. Мы поддерживаем очень тесный контакт с индийской стороной по этому вопросу», — сказал Дмитрий Песков. Он добавил, что взаимодействие по этому направлению ведется в постоянном режиме.