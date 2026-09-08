Осужденного бывшего гендиректора РВК Александра Повалко освободили по УДО

Тверской районный суд Москвы освободил условно-досрочно бывшего гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко. В октябре 2024 года его приговорили к четырем годам по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Срок наказания осужденного истекал 5 октября, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Прошение об УДО подала сторона осужденного. Повалко отбывал наказание в ФКУ СИЗО-2 УФСИН по Москве («Бутырка»). По словам адвоката, врачи учреждения диагностировали у экс-главы РВК опухоль. Защита также утверждала, что «из-за утраты связи с отцом» у его несовершеннолетнего сына ухудшились оценки в школе. Адвокат заявил, что его доверитель встал на путь исправления, имеет четыре поощрения от администрации СИЗО и ни одного взыскания, занимается благотворительностью. Суд приобщил благодарности и награды к материалам дела.

Прошение об УДО поддержала администрация СИЗО. Представитель учреждения счел освобождение целесообразным и отметил, что Повалко состоит на облегченных условиях содержания. В свою очередь гособвинение выступило против ходатайства и заявило, что Повалко не признал вину и «цель наказания не достигнута».

Дело Александра Повалко относится к событиям 2012 года. Тогда РВК заключила договор займа с дочерней компанией в Великобритании для покупки акций Soft Machines Inc. на $5 млн. Однако позже сделку признали нежелательной, RVC вернула $2 млн, а остальную сумму обязалась вернуть в декабре 2022 года. Однако к назначенному сроку этого не произошло. Повалко вменили злоупотребление за то, что он не обеспечил возвращение денег, несмотря на распоряжение совета директоров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дело Повалко закончилось посадкой».

Никита Черненко