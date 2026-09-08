Хуситы взяли ответственность за удары по нефтяным объектам Saudi Aramco

Йеменские хуситы (движение «Ансар-Аллах») взяло на себя ответственность за удары по нефтеперерабатывающим объектам компании Saudi Aramco, международному аэропорту и военной авиабазе в Саудовской Аравии. Атака стала ответом на удары Саудовской Аравии по йеменским провинциям за последние три дня.

«Наши операции, нацеленные на объекты внутри Саудовской Аравии и места скопления войск противника, продолжаются до тех пор, пока не прекратится агрессия и не будет снята блокада», — заявил представитель йеменских хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

По его словам, удары по объектам инфраструктуры в городах Абха, Хамис-Мушайт, Джизан и Наджран наносились с помощью баллистических ракет и беспилотников. По данным Reuters, в результате атаки пострадали 73 жителя. В настоящее время оценивается причиненный ущерб инфраструктуре.

Незадолго до этого хуситы обвинили Эр-Рияд в ударах по территории Йемена. По их словам, при обстреле тюрьмы в провинции Эль-Джауф погибли как минимум 11 человек. Еще около 20 заключенных оказались под завалами.