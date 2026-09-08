Латвия планирует ввести тарифы в 300% на ввоз зерна из России и Белоруссии

Правительство Латвии рассматривает возможность ввести пошлины в размере 300% на экспорт зерна из России и Белоруссии. Об этом заявил латвийский премьер-министр Андрис Кульбергс, передает издание Diena.

Власти также планируют разработать механизм, который позволил бы выявлять и запрещать к экспорту зерно, собранное в присоединенных к России новых регионах. Специалисты и украинские представители будут досматривать транзитные грузы, чтобы определять происхождение зерна, указал премьер-министр.

Андрис Кульбергс подчеркнул, что Латвия стремится достичь по этому вопросу единой позиции с Литвой и Эстонией. Для этого он провел переговоры с эстонским коллегой, а также планирует беседу с главой правительства Латвии. Глава Минэкономики Виктор Валайнис отметил, что решения правительства по зерну должны в первую очередь защищать интересы латвийских фермеров.