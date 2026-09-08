Автоконцерн Volkswagen готов продать производителя мотоциклов Ducati

Немецкий автоконцерн Volkswagen AG рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati. Об этом сообщает агентство Bloomberg, взявшее интервью у генерального директора входящей в концерн компании Audi Гернот Делльнер (Ducati принадлежит компании Audi).

Как уже сообщал “Ъ”, знаменитый итальянский производитель спортивных и дорожных мотоциклов был приобретен Audi в 2012 году. Через пять лет компания начала переговоры о продаже бренда американскому производителю Harley-Davidson. Однако тогда сделка не состоялась.

Сейчас продажа Ducati рассматривается в рамках масштабной реструктуризации портфеля активов германского автоконцерна. Окончательное решение по продаже или сохранению Ducati в составе концерна пока не принято.

Екатерина Наумова