На трассе М-11 ребенок получил тяжелые травмы после столкновения с грузовиком

На трассе М-11 «Нева» грузовик столкнулся с легковым автомобилем Kia K5, в салоне которого находился ребенок. Пострадавшего госпитализировали в состоянии клинической смерти, его состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщили 8 сентября в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло 7 сентября около 19:44. По предварительным данным, 41-летний водитель грузовика MAN TGH наехал на стоявшую на правой полосе Kia K5 под управлением 71-летнего мужчины. Водитель легкового автомобиля остановился из-за спущенного колеса.

В салоне Kia находился малолетний пассажир. Ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти. Медики оценивают его состояние как очень тяжелое.

По данным полиции, за Kia в 2026 году числится 52 нарушения, за грузовиком — 10.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Матвей Николаев