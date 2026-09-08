Умер первый председатель Центробанка Георгий Матюхин

В возрасте 91 года умер Георгий Матюхин, возглавлявший Центральный банк (ЦБ) РСФСР. О его смерти сообщила пресс-служба ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Матюхин

Фото: Владимир Додонов / Коммерсантъ Георгий Матюхин

Фото: Владимир Додонов / Коммерсантъ

По данным регулятора, господин Матюхин скончался 5 сентября, за день до своего дня рождения. Центробанк назвал его «деятельным и ответственным руководителем», чьи «глубокие знания и опыт были востребованы на важных направлениях работы».

«Георгий Гаврилович Матюхин возглавил Центральный банк РСФСР... в сложную и переломную эпоху. С упразднением Государственного банка СССР в 1991 году он руководил становлением Банка России в новых условиях»,— отметили в пресс-службе.

Георгий Матюхин в 1988–1990 годы был ведущим научным сотрудником Института США и Канады АН СССР. Был назначен председателем ЦБ РСФСР 25 декабря 1990 года. Он пробыл на этом посту до июня 1992 года. После отставки занимал должности в банках «Горный Алтай», «Ноосфера», Собинбанк, «Диалог-Оптим».