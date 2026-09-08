Суд в Москве назначил Twitch и Pinterest штрафы по 3,5 млн рублей

Таганский суд Москвы назначил Twitch и Pinterest административные штрафы по 3,5 млн руб.. Платформы признаны виновными в «неисполнении обязанностей владельцем социальной сети» (ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ), передает «Интерфакс».

На прошлой неделе суд также оштрафовал Pinterest на 3,5 млн руб. за публикацию запрещенной информации. В августе суд оштрафовал Twitch на более чем 61 млн руб. за работу без регистрации в Роскомнадзоре или открытия филиала в России.