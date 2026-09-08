Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков рассказал о готовности помирить «добрых друзей России» Иран и ОАЭ

Песков: Россия готова содействовать урегулированию между Ираном и ОАЭ

Россия готова помогать в урегулировании отношений между Ираном и ОАЭ, если есть такая необходимость. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге перед саммитом БРИКС в Нью-Дели.

По словам господина Пескова, «в позициях ОАЭ и Ирана существуют противоречия», сегодня страны «сталкиваются с проблемами в двусторонних отношениях». Оба этих государства — «добрые друзья России», добавил он.

«Россия готова внести свой вклад в нормализацию их отношений, если это потребуется. Мы выступаем за безопасность в регионе и за взаимное доверие», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

На вопрос о том, влияет ли ситуация на Ближнем Востоке на процессы внутри БРИКС, господин Песков сказал, что «это оказывает негативное воздействие и усложняет работу над документами». Однако у России и Индии — «талантливые дипломаты», которые способны подобрать «необходимые формулировки, отвечающие национальным интересам».

Как вы битву назовете

Как вы битву назовете

Попробуйте себя в стратнейминге

Читать далее

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд