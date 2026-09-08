Роспотребнадзор проверит информацию об отравлении россиян в Турции

Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) из-за информации о массовом отравлении российских туристов. СМИ писали, что россияне отравились в пятизвездочном отеле в турецкой Аланье.

По данным Telegram-канала «Shot проверка», на плохое самочувствие пожаловались посетители Nova Life Hotel. Канал утверждает, что у более 10 туристов появились симптомы кишечной инфекции. Отдыхающие допустили, что причиной могла стать еда со шведского стола.

«Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Турецкой Республики запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации... Аналогичное письмо о предоставлении информации направлено в АТОР»,— сообщили в российском ведомстве.