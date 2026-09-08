МЧС предупредило свердловчан об аномальной жаре до 10 сентября

Аномально жаркая погода ожидается в Свердловской области 9 и 10 сентября. Как сообщили в региональном МЧС, среднесуточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на семь градусов и более.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По прогнозу Уральского гидрометцентра, в среду, 9 сентября, в области будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, ночью и утром ожидается туман. Ночью температура составит +12...+17 градусов, в горах и низинах — до +7. Днем воздух прогреется до +19…+24 градусов, на востоке региона — до +27. В Екатеринбурге существенных осадков не ожидается. Ночью будет около +14 градусов, днем — до +20.

В четверг, 10 сентября, ночью температура в области составит +9…+14 градусов, в горах и низинах — до +4. Днем воздух прогреется до +19…+24 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь. В Екатеринбурге ночью ожидается около +10 градусов, днем — до +21.

При этом в пятницу, 11 сентября, существенного похолодания не прогнозируется: ночью будет +7…+12 градусов, днем — +19…+24. В Екатеринбурге температура составит около +10 градусов ночью и +21 днем.