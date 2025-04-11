Зампрокурора Орловской области назначили Алексея Вахрушева

Приказом генпрокурора РФ Игоря Краснова от 9 апреля заместителем прокурора Орловской области назначен старший советник юстиции Алексей Вахрушев. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Алексей Вахрушев родился в 1981 году в Челябинске. В 2005 году окончил Уральскую государственную юридическую академию (ныне — Уральский государственный юридический университет) по специальности «Юриспруденция». В том же году поступил на службу в органы прокуратуры. Занимал должности прокурора городов Снежинск и Озерск, Тракторозводского района Челябинска, зампрокурора городов Верхний Уфалей и Касли. Последние три года служил заместителем прокурора ЛНР.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал о переходе зампрокурора Орловской области Сергея Панкратова в ведомство ЛНР.

Алина Морозова