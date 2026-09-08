Обвинявшийся в мошенничестве юрист компании «Восток-Запад» оправдан

Как стало известно «Ъ», Краснодарский краевой суд оправдал Олега Зозулю, юриста ООО «Восток-Запад», одного из крупнейших поставщиков продуктов питания для российских отелей, ресторанов и кафе, обвинявшегося в мошенничестве на сумму 12,5 млн руб. Как рассказал «Ъ» его адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов, вышестоящая инстанция отменила приговор Ленинского райсуда Краснодара, который 12 декабря 2025 года назначил его подзащитному четыре года лишения свободы условно.

По версии следствия, юрист совершил преступление, подав встречное исковое заявление в рамках арбитражного спора с контрагентом, что позволило ему добиться взыскания с оппонента долга. При этом господин Зозуля якобы ввел Арбитражный суд Краснодарского края в заблуждение, умолчав о некоем соглашении о взаимозачете и воспользовавшись отсутствием на заседаниях юриста ООО «Краснодарский продуктовый дом», который был занят в бракоразводном процессе. Господин Зозуля был признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ — до 10 лет колонии).

Сам фигурант вину отрицал, а защита апеллировала к тому, что решение арбитража устояло во всех инстанциях, включая Верховный суд России, оригинал соглашения о взаимозачете требований в суд так и не был представлен, а представитель компании-оппонента все же присутствовал на трех заседаниях. В апелляции обвинение просило отменить приговор и вернуть дело прокурору — фактически на доследование.

По словам господина Трусова, вышестоящий суд не только вынес новый, оправдательный приговор, но также указал, что господин Зозуля имеет право на реабилитацию.

Мария Локотецкая