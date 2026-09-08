Премьер Гренландии отверг идею вступления в ЕС

Гренландия не намерена выступать в Евросоюз, заявил премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен на пресс-конференции. По его словам, речь идет только об укреплении сотрудничества и стратегическом партнерстве в сфере добычи важных сырьевых ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (слева)

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (слева)

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

«Гренландия по-прежнему находится в том же положении, что и много лет назад, — у нас есть партнерские отношения с ЕС, мы хотели бы развивать их и сделать более стратегическими и прочными, но вопрос членства в ЕС сейчас не обсуждается», — заявил господин Нильсен (цитата по ТАСС).

С 6 по 7 сентября Гренландию с рабочим визитом посетила главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Во время ее поездки между ЕС и Гренландией была подписана декларация о расширенном сотрудничестве в вопросах инфраструктуры, транспорта, управления морскими перевозками и гражданской готовности.

Урсула фон дер Ляйен пообещала инвестиции ЕС в Гренландию в €200 млн на проекты в сфере энергетики, связи, добычи полезных ископаемых, туризма и образования. С намерением долгосрочного сотрудничества глава ЕК также предложила в два раза увеличить финансирование острова до 2034 года — до €530 млн.

ЕС анонсировал увеличение инвестиций в Гренландию в конце января. Это стало ответом на неоднократные заявления американского президента Дональда Трампа о намерении присоединить остров к США.

Гренландия покинула «Европейское сообщество» (предшественница ЕС) в 1985 году, после чего стала автономной территорией в составе Дании. Основными причинами выхода стали разногласия по поводу политики ЕС в области рыболовства.