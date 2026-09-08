В России заочно осудили Мосийчука за нападение на посольство в Киеве в 2016 году

Мосгорсуд заочно приговорил бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука (внесен в перечень террористов) к восьми годам тюрьмы за участие в нападении в 2016 году на здание российского посольства в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Суд признал политика виновным в нападении на учреждение, которое пользуется международной защитой, в целях осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ). По сведениям Следственного комитета, Игорь Мосийчук вместе с другими лицами участвовал в нападении на здание дипмиссии 6 марта 2016 года.

Во время нападения группа людей забросала посольство пиротехникой и разбила окна фрагментами брусчатки. Протесты проходили на фоне судебного процесса в России над военнослужащей ВСУ Надеждой Савченко. Как утверждают в СКР, атака грубо нарушила порядок работы учреждения и причинила значительный материальный ущерб имуществу посольства. В июле по тому же делу к девяти годам тюрьмы заочно приговорили гражданина Украины Романа Рагозина.