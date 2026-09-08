В Домодедово у россиянки изъяли шлем времен Первой мировой войны

В аэропорту Домодедово у россиянки нашли французскую каску времен Первой мировой войны. Культурную ценность изъяли, сообщила Федеральная таможенная служба.

По информации ведомства, 27-летнюю девушку остановили на зеленом коридоре. В ее багаже нашли металлический шлем с латунной пластиной. На ней выгравирована надпись «Soldat de la Grande Guerre 1914–1918» («Солдат Первой мировой войны»). Пассажирка заявила, что купила шлем в сувенирном магазине в Париже в подарок и не знала о правилах его провоза через границу.

В отношении россиянки возбудили административное дело о недекларировании товаров. Ей грозит штраф. «Экспертиза установила, что изъятый предмет — французская армейская каска Адриана образца 1915 года. Она была создана более 100 лет назад, находилась на вооружении армий ряда стран в период Первой мировой войны и относится к категории культурных ценностей»,— пояснили в ФТС.