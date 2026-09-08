В Петербурге горит квартира в доходном доме на Литейном проспекте

В трехкомнатной квартире в доме №61 на Литейном проспекте в Петербурге произошел пожар. По данным городского МЧС, площадь возгорания составила 40 кв. метров.

Сообщение о пожаре поступило в 10:24. В 10:42 возгоранию присвоили дополнительный номер 1-БИС, однако в 11:16 пожар локализовали, после чего ранг понизили до первого.

Из опасной зоны эвакуировали 18 человек, в том числе двоих детей. Информации о пострадавших пока не поступало.

На месте работают пять единиц техники и 20 сотрудников МЧС. По данным интернет-справочников, в доме №61 расположен доходный дом И. И. Антонова.

UPD: по состоянию на 13:00, пожар в Центральном районе ликвидирован. Пострадавших нет.

Карина Дроздецкая