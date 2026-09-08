На фестиваль молодежи в Екатеринбурге приехали более 1,5 тыс. волонтеров

Более 1,5 тыс. волонтеров из регионов России и из-за ее пределов приехали в Екатеринбург на Международный фестиваль молодежи, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департамент молодежной политики Свердловской области / полпредство УрФО Фото: департамент молодежной политики Свердловской области / полпредство УрФО

Всего оказывать помощь в проведении фестиваля будут около 2 тыс. человек. Из них 400 — жители Свердловской области. Остальные прибыли в город из Амурской, Архангельской областей, Калмыкии, Бурятии, Хабаровского края и других субъектов России, а также из Абхазии и Байконура (Казахстан).

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет. Свердловскую область на фестивале представят 434 человека.

Ирина Пичурина