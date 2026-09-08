Месси и Роналду проведут матч за одну команду

Бывший футболист сборной Аргентины Карлос Тевес уговорил своего соотечественника Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду принять участие в его прощальном матче. Встреча пройдет в декабре на стадионе La Bombonera в Буэнос-Айресе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Криштиану Роналду и Лионель Месси в матче «Барселоны» и «Ювентуса» (2020 год) Фото: Joan Monfort / AP Карлос Тевес в 2008 году Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Криштиану Роналду и Лионель Месси в матче «Барселоны» и «Ювентуса» (2020 год) Фото: Joan Monfort / AP Карлос Тевес в 2008 году Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ / купить фото

«Я всегда мечтал увидеть Криштиану и Лео в одной команде. Это два величайших игрока всех времен. Я связался с ними. Сначала позвонил Роналду и сказал: "Криштиану, я хочу, чтобы ты и Лео были в одной команде на моем прощальном матче, чтобы весь мир мог наконец-то восхититься этой магией". Он сказал, что будет там. Убедить Лео тоже не составило труда»,— приводит слова 42-летнего Карлоса Тевеса портал Foot Mercato.

С 2007 по 2009 год Тевес и Роналду вместе выступали за английский «Манчестер Юнайтед». За этот период они стали двукратными чемпионами страны, а также выиграли Лигу чемпионов. Тевес и Месси представляли сборную Аргентины с 2005 по 2015 год.

На клубном уровне 39-летний Лионель Месси представляет «Интер Майами». Недавно форвард объявил о завершении карьеры в сборной. Он восемь раз становился обладателем «Золотого мяча». На счету Криштиану Роналду, выступающего за саудовский «Ан-Наср», пять наград.

Арнольд Кабанов