Жительница Новосибирска получила штраф за донаты экстремистской организации

Центральный райсуд Новосибирска вынес приговор в отношении местной жительницы Татьяны Головиной (внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов). Подсудимую признали виновной в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. руб., однако с учетом содержания обвиняемой под стражей и домашним арестом наказание смягчено до 300 тыс. руб., сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, с августа 2021-го по февраль 2022 года фигурантка дела с территории Новосибирской области и Кузбасса перевела 3,5 тыс. руб. на счета некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (признан в РФ экстремистской организацией, иностранным агентом, запрещен и ликвидирован).

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ региона.

Александра Стрелкова