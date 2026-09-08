Завод Volkswagen в Оснабрюке перепрофилируют под производство систем ПВО

Volkswagen (VW) объявил о продаже своего завода в Оснабрюке израильской Aurelius Capital и федеральной земле Нижняя Саксония. Aurelius получит контрольный пакет акций предприятия.

Как сообщила VW, выпуск автомобилей на заводе завершится в 2027 году. Сделка позволяет сохранить предприятие и примерно 1400 из 1800 его рабочих мест. Завод будет перепрофилирован для производства вооружений. Основным проектом станет сотрудничество с израильской Rafael Advanced Defense Systems, производителем систем ПВО.

По мнению экспертов Reuters, эта сделка может стать примером для других заводов VW, оказавшихся под угрозой закрытия.

Ранее сообщалось о планах VW закрыть некоторые заводы и сократить в ближайшие годы до 100 тыс. сотрудников по всему миру.

Екатерина Наумова