В Петербурге 21-летнего мужчину будут судить за нападение на бригаду скорой
В Красносельском районе Петербурга 21-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве с применением насилия к гражданам. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в районный суд, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Медики оказывали помощь пациенту в подъезде, однако нетрезвый молодой человек мешал им работать
Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ
По версии следствия, 7 августа бригада скорой помощи приехала на вызов к дому на Бронетанковой улице. Медики оказывали помощь пациенту в подъезде, однако нетрезвый молодой человек мешал им работать, ругался и провоцировал конфликт.
После замечания он напал на фельдшера и водителя скорой помощи. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).
Теперь дело рассмотрит Красносельский районный суд.