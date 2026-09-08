В Петербурге 21-летнего мужчину будут судить за нападение на бригаду скорой

В Красносельском районе Петербурга 21-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве с применением насилия к гражданам. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в районный суд, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медики оказывали помощь пациенту в подъезде, однако нетрезвый молодой человек мешал им работать

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Медики оказывали помощь пациенту в подъезде, однако нетрезвый молодой человек мешал им работать

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По версии следствия, 7 августа бригада скорой помощи приехала на вызов к дому на Бронетанковой улице. Медики оказывали помощь пациенту в подъезде, однако нетрезвый молодой человек мешал им работать, ругался и провоцировал конфликт.

После замечания он напал на фельдшера и водителя скорой помощи. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Теперь дело рассмотрит Красносельский районный суд.

Карина Дроздецкая