Минобороны России перечислило пораженные за ночь объекты на Украине

Российские вооруженные силы ночью 8 сентября поразили Киевский радиозавод, где велось производство комплектующих для БПЛА. Также были поражены объекты в Киевской и Одесской областях, следует из сводки Минобороны России.

По данным российского ведомства, были атакованы объекты военно-промышленного комплекса Украины, логистические и складские центры. В их числе:

в Киеве — Киевский радиозавод, предприятие «Тримен-Украина», завод железобетонных конструкций № 1 (там изготавливали боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго»), промпредприятие «Элемент ЮА» (занималось производством комплектующих для БПЛА), склады компании «Укрспецсистемс», цех по сборке дронов большой и средней дальности.

в Киевской области — промпредприятие «Боевые птицы Украины» и логистический центр «Р-Пласт» в городе Белая Церковь, а также логистический центр «Химтрансагро» в Шкаровке, авиабаза ВСУ «Васильков», склад горюче-смазочных материалов в Борисполе и центр радио- и радиотехнической разведки СБУ в Мархалевке.

в Одесской области — цех сборки и склад хранения беспилотников в Одессе и электроподстанция «Днестровская».

Помимо этого был атакован танкер с горюче-смазочными материалами в порту Черноморск. В Минобороны РФ уточнили, что массированный удар нанесен оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными БПЛА.