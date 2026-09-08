СКА оглушил «Динамо»

Хоккеисты СКА одержали вторую победу подряд в чемпионате КХЛ — на этот раз обыграли московское «Динамо» со счетом 5:3. Последнюю шайбу армейцы закатили уже в пустые ворота, а по ходу встречи они уступали 0:2, но сумели провести ударно второй период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поведя в счете 3:2, армейцы стали чаще проводить время в своей зоне и отвечать сопернику контратаками

Фото: ХК СКА Поведя в счете 3:2, армейцы стали чаще проводить время в своей зоне и отвечать сопернику контратаками

Фото: ХК СКА

Как и в первом матче — против тольяттинской «Лады» — петербуржцы оказались в роли отыгрывающихся. Проблемы в обороне у СКА, несмотря на смену многих защитников в межсезонье, никуда не делись. И являются следствием того, что игрокам нужно притереться к друг другу. К тому же СКА играет в шесть защитников, на всех выпадает большая нагрузка. А форварды успевают помочь у своих ворот не всегда.

Что интересно, именно защитник помог армейцам с Невы прийти в себя после двух пропущенных в начале матча шайб. Два броска Андрея Педана от синей линии установили на табло 2:2. В атаке у петербуржцев почти полтора периода мало что получалось. Казалось, динамовцы не выпустят их из своих клещей. Но вторую шайбу Педана и третью, которую забросил капитан СКА Сергей Плотников, разделили 15 секунд. Этот момент матча оказался решающим. Хозяева во второй двадцатиминутке сумели и наладить реализацию, и перестать удаляться, из-за чего соперник получал преимущество. В первом периоде игроки СКА трижды нарушали правила. Один раз это сделал Игорь Ларионов, сын главного тренера, который только накануне этого матча подписал с клубом полноценный контракт (до этого у него был пробный). Он выбросил шайбу за пределы площадки. В другом случае арбитры наказали петербуржцев за нарушение численного состава. А защитник Владислав Семин, новичок команды, вообще «схватил» четырехминутный штраф.

Поведя в счете 3:2, армейцы стали чаще проводить время в своей зоне и отвечать сопернику контратаками. Одна из них завершилась красивой шайбой Василия Атанасова, бывшего форварда нижегородского «Торпедо», где до СКА работал главным тренером Игорь Ларионов, который как раз раскрыл талант игрока. Дальше игроки «Динамо» перехватили инициативу и стали атаковать ворота СКА со всех сторон. Армейцы не выиграли бы этот матч, если бы не действия их голкипера Артемия Плешкова — он выручал, растягиваясь в шпагатах и вылавливая шайбу из разных углов. В итоге Плешков отразил 34 броска из 37, нанесенных по его воротам. А когда шли последние минуты встречи и тренеры «Динамо» при счете 4:3 сняли вратаря, заменив его на лишнего полевого игрока, хозяева вывели шайбу из своей зоны, Николай Голдобин отдал «скрытую» передачу на Плотникова, и капитан СКА второй раз за вечер поразил ворота. На счету Голдобина оказались в этом матче четыре результативные передачи. Он после двух матчей возглавляет список ассистентов КХЛ — еще одну он записал на свой счет в игре с «Ладой».

Так же, как игроки СКА, раскачиваются на старте сезона и их болельщики. На матче с бело-голубыми «СКА Арена», вмещающая почти 24 тыс. человек, была заполнена только наполовину. Если дебютная игра с «Ладой» совпала с дуэлью «Зенита» и ЦСКА в чемпионате России по футболу, что перетянуло на «Газпром Арену» многих поклонников спорта, то на посещаемости матча с «Динамо» сказались понедельник, не самый лучший день недели, а также проблемы с логистикой. Из-за ремонта станции метро «Парк Победы» добраться до самого большого хоккейного стадиона Европы трудно. Автобусов, которые подвозили бы болельщиков от других станций метро, клуб пока не организовал. И на матчах зрители ведут себя тихо — как театре. Атмосфера, которая была привычной в Ледовом дворце, где раньше играли армейцы, на «СКА Арене» пока не сформировалась. И фанатский сектор сейчас не такой многочисленный — говорят, многие его завсегдатаи еще в отпуске. Так что болельщикам надо набирать форму вместе с командой. Чем лучше СКА будет играть, тем громче будет поддержка на трибунах.

Кирилл Легков