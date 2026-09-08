Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет достигать своих целей военным путем, если Запад будет отговаривать от урегулирования страны, выступающие с компромиссными инициативами. Сейчас никакие «тайные переговоры» по украинскому конфликту не ведутся, сообщил господин Лавров в интервью для проекта «Сама Меньшова».

Министр заявил, что «на дипломатическом фронте сейчас ничего не происходит». Как утверждает Сергей Лавров, все разворачивается на военном фронте, где происходит «последовательное и неуклонное продвижение» российских войск.

«То, что вы слышите прежде всего из Киева, других столиц, Вашингтона, делается с единственной целью опять взять паузу для того, чтобы рушащийся киевский режим опять как-то на какое-то время подкрепить», — утверждает министр.

Министр заявил, что дипломатические решения для России предпочтительны. «Если западная дипломатия сводится к тому, чтобы удерживать страны, выступающие с разумными, сбалансированными, компромиссными инициативами, так тому и быть», — подчеркнул при этом глава МИДа.