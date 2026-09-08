Пассажиропоток на КрасЖД вырос на 9% за август

По итогам августа на Красноярской железной дороге (КрасЖД) в поездах дальнего следования отправились в поездки 204,4 тыс. пассажиров. В сравнении с аналогичным периодом годом ранее прирост составил 9,1%, сообщает пресс-служба КрасЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Пригородными поездами в этот период воспользовались 657,2 тыс. человек (+4,9% год к году). Общий объем перевозок за август составил 861,6 тыс. пассажиров (+5,9%).

По итогам января-августа показатель достиг 5 млн 269 тыс. пассажиров, из которых 3 млн 998 тыс. — в пригородных поездах и 1 млн 272 тыс. — в поездах дальнего следования.

Александра Стрелкова