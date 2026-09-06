Под Иркутском убьют не менее 96 коров из-за вспышки узелкового дерматита

В деревне Бутырки Иркутской области из-за вспышки узелкового дерматита у местных жителей изымают домашний скот, в том числе коров, коз, овец и свиней. Предполагаемая причина распространения возбудителя инфекции — нелегальный ввоз мелкого рогатого скота на территорию округа. Об этом в соцсетях сообщил мэр Иркутского округа Леонид Фролов, отметив, что уже определено «место для проведения ликвидационных мероприятий», проведена подготовка горючих материалов и техники. «Делаем все в соответствии с планом ветеринарной службы и поручением противоэпизоотической комиссии»,— прокомментировал чиновник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По словам господина Фролова, в деревне прошел сельский сход с участием губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Глава региона обсудил с жителями условия карантина. По информации губернатора, выявлено 96 зараженных голов крупного рогатого скота, подлежащих убою. В очаге заболевания и зоне, где есть угроза заражения, введен запрет на ввоз животных на территорию хозяйств и вывоз за их пределы. Также запрещены посещение территории всеми, кроме специализированного персонала, вывоз продуктов убоя, молока, кормов и выпас крупного рогатого скота. Ограничения наложены на въезд и выезд транспортных средств.

Господин Кобзев сообщил, что 7 сентября будет рассмотрен вопрос компенсаций пострадавшим хозяйствам. В зоне карантина и на прилегающих территориях проведут внеплановую вакцинацию животных. «Горько и тяжело, что больных животных придется уничтожить, но это безопасность других территорий региона. Наша задача — помочь семьям. Ведь для многих разведение скота — основной заработок и дело, благодаря которому люди живут. Они попали в непростую ситуацию, поэтому мы обязаны их поддержать»,— заявил он.

Помимо Бутырки заражение было выявлено в деревне Коты Оёкского административного округа. Всего зафиксировано восемь эпизоотических очагов.

Влад Никифоров, Иркутск