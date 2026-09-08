В Красноярском крае за ночь убили десять медведей
В ночь на 8 сентября в Красноярском крае ликвидировали десять медведей «для предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан», сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и лесного комплекса.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
По данным ведомства, в Енисейском, Ачинском и Ирбейско-Саянском округах было убито по три медведя, в Ермаковском округе — один хищник. Охотники работают в круглосуточном режиме, отметили в министерстве.
Минприроды края призвало жителей воздержаться от походов в лес, быть бдительными и сохранять спокойствие.
Как писал «Ъ-Сибирь», 3 сентября тела двух убитых медведями женщин обнаружили у поселка Подтесово Енисейского округа Красноярского края. Тремя днями ранее женщины ушли в лес за грибами.