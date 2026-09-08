У трассы М-5 «Урал» под Екатеринбургом построят двухуровневую развязку

В Свердловской области утвердили проект планировки для возведения нового дорожного участка, ведущего к транспортно-логистическому комплексу «Большое Седельниково», сообщили в департаменте информационной политики региона. Дорога позволит обеспечить прямой выезд грузового транспорта от центра на Челябинский тракт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Мельницкий / Коммерсантъ Фото: Константин Мельницкий / Коммерсантъ

Участок дороги от федеральной трассы М-5 «Урал» до подъезда к поселку Первомайский является частью новой магистрали к логоцентру. Будет построено более 4 км трассы, рассчитанной на движение большегрузов и автопоездов. Проект предусматривает создание четырех полос движения и двухуровневой развязки на пересечении с М-5 «Урал». Длина путепровода превысит 70 м.

Новая магистраль станет частью сети, связывающей логистический центр с ключевыми магистралями региона — ЕКАД и М-5 «Урал». «Это важно не только для самого логистического центра, но и для населенных пунктов и промплощадок вблизи станции Седельниково. Новая транспортная связка расширит возможности промышленной логистики Свердловской области и обеспечит предприятиям дополнительные маршруты для грузовых перевозок»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина