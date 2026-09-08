В Пулково завели уголовное дело на пассажира, избившего бортпроводников

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего пассажира, который, по данным транспортной полиции, устроил дебош на борту самолета, следовавшего из Дубая в Петербург. Мужчина был пьян, конфликтовал с бортпроводниками и ударил их по лицу и животу, сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

После посадки самолета сотрудники транспортной полиции доставили пассажира в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту Пулково.

По данным полиции, мужчина агрессивно вел себя на борту и не реагировал на требования экипажа прекратить нарушения. В результате конфликта он несколько раз ударил бортпроводников, причинив им физическую боль.

Следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Карина Дроздецкая