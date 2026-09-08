Ловля тайменя оказалась под запретом в Республике Алтай

В Республике Алтай введен запрет на вылов тайменя. Основанием для этого стал приказ Министерства сельского хозяйства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Запрет действует с 7 сентября. Таймень вошел в перечень видов рыб, ловля которых была запрещена ранее. К ним относятся также сибирский осетр, нельма, стерлядь и ленок. Согласно профильным сайтам, за тайменем ранее рыбаки выходили, в частности, на Телецкое озеро, реки Бия, Катунь, Чулышман.

Кроме того, новыми правилами введены ограничения для ловли хариуса. За сутки рыбак имеет право добыть до 10 экземпляров, причем длина каждого должна быть не менее 18 см.

«Инициатива исходила от депутатов Усть-Коксинского и Турочакского районных советов... Введение ограничений и предельных размеров вылова для сохранения биологических ресурсов крайне необходимо»,— приводится на сайте госсобрания — эл курултая республики комментарий председателя парламентского комитета по экологии и природопользованию Владислава Рябченко.

Валерий Лавский