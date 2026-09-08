В центре Петербурга 11 и 12 сентября ограничат движение из-за праздников

В центре Петербурга 11 и 12 сентября введут временные ограничения движения транспорта из-за праздничных мероприятий, посвященных Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского и Дню Ништадтского мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водителей просят заранее планировать маршрут

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Водителей просят заранее планировать маршрут

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С полуночи 11 сентября до конца 12 сентября запретят остановку на площади Александра Невского, у дома №169 на Невском проспекте, а также на Казанской площади, Казанской улице, переулке Сергея Тюленина и ряде участков Невского проспекта и набережной Обводного канала.

В этот же период сузят проезжую часть площади Александра Невского в направлении от моста Александра Невского к Невскому проспекту. Движение по боковому проезду площади в сторону моста будет полностью запрещено.

12 сентября ограничения будут усиливаться в течение дня. С 06:00 до 12:30 движение запретят на Казанской площади, участке Казанской улицы и в переулке Сергея Тюленина. С 08:00 начнут перекрывать отдельные участки Невского проспекта и площади Александра Невского. Часть ограничений будет действовать до 13:30.

Водителей просят заранее планировать маршрут. Подробный список ограничений опубликован на сайте городского комитета по транспорту.

Карина Дроздецкая