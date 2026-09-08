В Саратовской области будут судить молдаванина за покушение на генерала
Как стало известно «Ъ», сегодня суд рассмотрит ходатайство СУ СКР Саратовской области об аресте гражданина Молдавии, пытавшегося по заданию СБУ застрелить высокопоставленного российского военнослужащего.
В ФСБ сообщили о задержании молдаванина Николае Кочу 2004 года рождения. По данным спецслужбы, он был завербован в 2025 году на родине и прошел минно-взрывную и стрелковую подготовку в Киеве. Летом этого года иностранец прибыл на территорию РФ. Согласно распространенной ФСБ видеозаписи допроса, задержанный заявил, что его «отправили в Россию с заданием убить российского генерала». В спецслужбе уточнили, что покушение было совершено в саратовском поселке Пробуждение 3 сентября. Пострадавший выжил.
Следственные органы СКР по Саратовской области возбудили уголовное дело по статьям о покушении на жизнь военнослужащего и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 30, пп. «б, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ).