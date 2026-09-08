С «Оленьих ручьев» взыскали 2 млн за смерть ребенка от укуса клеща

Верхнепышминский городской суд постановил взыскать с природного парка «Оленьи ручьи» 2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда родителями ребенка из Среднеуральска, который скончался после укуса клеща, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Суд установил, что в мае 2024 года во время отдыха в парке с мамой и знакомыми мальчика в голову укусил клещ. Его в тот же день доставили в больницу, где удалили клеща и ввели вакцину. Через две недели у ребенка поднялась температура, что потребовало госпитализации сначала в ГКБ №40, а затем перевода в Свердловскую областную клиническую больницу №1. В июне 2024 года пациент умер.

Судебное разбирательство проходило с учетом заключений судебно-медицинской экспертизы, на основании которых судья частично удовлетворил требования истцов. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ирина Пичурина