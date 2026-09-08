В Невском районе Петербурга построят два новых проезда к Октябрьской набережной

В Невском районе Петербурга одобрили строительство двух новых участков дорог, которые свяжут Дальневосточный проспект с Октябрьской набережной. Решения приняли на рабочем совещании губернатора региона Александра Беглова с членами городского правительства, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Улицу Дыбенко продлят на 870 метров Фото: Пресс-служба Смольного Кроме того, власти завершат строительство Архивной улицы Фото: Пресс-служба Смольного Следующая фотография 1 / 2 Улицу Дыбенко продлят на 870 метров Фото: Пресс-служба Смольного Кроме того, власти завершат строительство Архивной улицы Фото: Пресс-служба Смольного

Улицу Дыбенко продлят на 870 метров — от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной. Четырехполосная дорога будет иметь по две полосы в каждом направлении, по ней также пустят общественный транспорт. Завершить строительство планируется до 2031 года.

Кроме того, в Невском районе выделили земельный участок для завершения строительства Архивной улицы. Она протянется на 771 метр и также соединит Дальневосточный проспект с Октябрьской набережной, рядом со строящимся Большим Смоленским мостом.

Архивная улица обеспечит проезд к жилым кварталам и социальным объектам нового комплекса «Пульс Премьер». Там уже открыты школа, три детских сада и поликлиника. Четырехполосную дорогу планируют ввести в эксплуатацию в апреле 2027 года, после чего передадут ее в собственность Петербурга.

Карина Дроздецкая