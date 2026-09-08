Облака принесут в Петербург потепление до +20 градусов

Во вторник, 8 сентября, в Петербурге потеплеет до +18…+20 градусов. При этом в городе будет преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Температура воздуха составит +18…+20 градусов

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Температура воздуха составит +18…+20 градусов

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

По прогнозу синоптика, через Петербург пройдет теплый атмосферный фронт, после чего город окажется в теплом секторе циклона с центром над севером Скандинавии. Ветер будет юго-западным, 4–9 м/с. Атмосферное давление опустится до 756 мм ртутного столба.

В Ленинградской области температура составит +15…+20 градусов.

В среду, 9 сентября, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью будет +13…+15 градусов, днем воздух прогреется до +21…+23.

Карина Дроздецкая