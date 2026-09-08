Красноярская прокуратура требует вернуть 50 га земли в микрорайоне «Солнечный»

Прокуратура Красноярского края направила в суд иск с требованием вернуть в муниципальную собственность участок земли площадью 50 га в микрорайоне «Солнечный». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что на протяжении длительного времени местные жители могли проехать к соцобъектам только с разрешения частного владельца. По данным надзорного ведомства, в 1990-х землю под будущий микрорайон передали в бессрочное пользование кооперативу «Усадьба», который после реорганизации в ООО выкупил территорию у администрации Емельяновского района без торгов по льготной цене.

Вместо 15 млн руб. компания должна была заплатить только 9 млн руб., однако эти средства также не передала. «Не встретив возражений со стороны чиновников, компания зарегистрировала право собственности, фактически не заплатив»,— говорится в сообщении.

Впоследствии, по данным краевой прокуратуры, учредитель фирмы переоформил участки на себя, а затем — на аффилированного гражданина. Один из участков с кадастровой стоимостью около 300 млн руб. был реализован за 900 тыс. руб. В этот же период новый собственник перекрыл проезды к объектам жизнеобеспечения. В связи с этим власти Красноярска были вынуждены выкупать у бизнесмена участки обратно. Всего на эти цели было потрачено 655 млн руб.

При этом вся территория площадью более 50 га находилась в границах Красноярска, поэтому районная администрация не имела права ею распоряжаться, установили правоохранители.

Александра Стрелкова