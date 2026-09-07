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Минобороны России сообщило об ударе по порту Измаил

Российские вооруженные силы ночью 7 сентября атаковали беспилотниками производственно-погрузочный комплекс в порту Измаил. Объект использовался для разгрузки с судов военных грузов, поставленных ВСУ странами Запада, сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным российского ведомства, за ночь в акватории Черного моря также был поражен патрульный катер, задействованный для проводки судов с грузами военного назначения. Кроме того, вечером 6 сентября в порту Черноморск был поражен сухогруз «Мавка» с военно-техническим имуществом, добавили в Минобороны.

Российское оборонное ведомство регулярно отчитывается об ударах по украинским портам. 5 сентября Минобороны России сообщило об ударе по судам в портах Черноморска и Одессы.

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