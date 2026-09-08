Госпакет акций «Тувастроя» выставят на продажу за 29,5 млн рублей

Власти Тувы утвердили условия приватизации принадлежащих региону акций АО «Тувастрой». Соответствующее распоряжение республиканского правительства издано 8 сентября.

В документе речь идет о пакете в 20% акций компании (928 шт.). Он будет выставлен на продажу за 29,5 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Тувастрой» занимается строительством жилых и нежилых зданий. По итогам 2025 года компания получила убыток в размере 3,78 млн руб. при выручке в 46,1 млн руб. Основными соучредителями АО указаны Светлана Кыргыс (26,55%) и Маадыр-Оол Кыргыс (25,3%).

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2019—2022 годах гендиректором «Тувастроя» работал Артыш Кыргыс, который затем был последовательно назначен вице-мэром Кызыла, министром строительства Тувы, а в июле 2026 года — вице-премьером республиканского правительства.

Валерий Лавский