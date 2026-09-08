Истребитель пятого поколения Су-57Э покажут на авиасалоне в Египте

Главной российской «звездой» открывающегося 8 сентября авиасалона в Египте обещает стать экспортный истребитель пятого поколения Су-57Э с новым комплексом управляемых вооружений. На статической стоянке самолет покажут с новым комплексом вооружения, включающим ракеты «воздух—воздух», «воздух—поверхность» и малозаметные крылатые боеприпасы. Су-57Э также включен в летную программу. Отдельным блоком российская сторона выделяет беспилотные аппараты семейства С-71, разработанные для запуска с Су-57. В экспозиции рядом с Су-57Э также демонстрируется малогабаритная крылатая ракета «Бандероль».

В сегменте пилотируемой авиации также будут представлены модернизированный Як-130М и ударный вертолет Ка-52Э, который Египет уже эксплуатирует и для которого заявлены доработанная оптико-электронная система и высокоточные ракеты. Кроме того, «Рособоронэкспорт» заявляет к показу широкую линейку БПЛА и модульный стационарный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМД-Е», специально «заточенный» на борьбу с беспилотниками для защиты важных объектов.

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