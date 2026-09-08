В Красноярском крае в третий раз признан несостоявшимся конкурс на строительство тюрьмы

Третий по счету конкурс по выбору генподрядчика на строительство тюрьмы в Минусинске Красноярского края стоимостью 2,73 млрд руб. признали несостоявшимся из-за полного отсутствия заявок от строительных компаний. Информация об этом размещена в государственной информационной системе «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Заявки на проведение работ по строительству режимного объекта для содержания 593 заключенных начали принимать 17 августа, а 4 сентября прием был прекращен. До этого также без заявок остались закупки, проводившиеся в мае, а затем в июне 2026 года.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит разработать проект и построить до 5 декабря 2030 года два корпуса — А и Б — общей площадью 19,9 тыс. кв. м. Блоки соединит переходная галерея, также предусмотрено обустройство комплекса лифтами, системами видеонаблюдения, пожарной сигнализацией и домофонной связью. На территории тюрьмы в том числе должен быть оборудован прогулочный дворик. Заказчик работ — региональный ГУФСИН.

Лолита Белова