СКА одержал вторую победу в сезоне, обыграв «Динамо» со счетом 5:3

Петербургский СКА победил московское «Динамо» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Для армейцев это вторая победа на старте сезона, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для армейцев это вторая победа на старте сезона

Фото: ХК СКА Для армейцев это вторая победа на старте сезона

Фото: ХК СКА

После первого периода москвичи вели 1:0 благодаря шайбе Ника Меркли. Во втором периоде Егор Римашевский увеличил преимущество «Динамо», однако затем СКА перехватил инициативу. Андрей Педан оформил дубль, а Сергей Плотников вывел петербуржцев вперед.

В третьем периоде Василий Атанасов увеличил отрыв СКА до двух шайб. Господин Римашевский вскоре оформил дубль и сократил разницу до одной шайбы, но в концовке игрок Плотников забросил в пустые ворота и установил окончательный счет — 5:3.

Матч прошел в день 15-й годовщины авиакатастрофы под Ярославлем, в которой погибли игроки, тренеры и сотрудники «Локомотива». В память о погибших команды вышли на лед с черными лентами, а перед игрой состоялась минута молчания.

Московское «Динамо» потерпело второе поражение подряд на старте чемпионата. В следующем матче 9 сентября СКА примет тольяттинскую «Ладу», а «Динамо» сыграет дома с владивостокским «Адмиралом».

В другом матче дня казанский «Ак Барс» победил «Адмирал» со счетом 2:0. Вторую шайбу забросил Артем Галимов — этот гол стал для него 100-м в КХЛ.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что СКА обыграл «Ладу» в первом матче чемпионата КХЛ. Подробнее — в материале «СКА начал поход за Кубком Гагарина».

Карина Дроздецкая