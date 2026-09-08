Губернатор Новосибирской области решил проголосовать с использованием ДЭГ

Новосибирский губернатор Андрей Травников решил воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму РФ. О пройденной для этого регистрации он сообщил в своих аккаунтах в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Травников

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Андрей Травников

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Для нас ДЭГ — это прежде всего вопрос удобства и рационального использования времени»,— объяснил свое решение глава региона.

Ранее даже при наличии ДЭГ Андрей Травников использовал бумажный бюллетень на избирательном участке №2001. Так глава региона голосовал на выборах новосибирского губернатора в 2023 году и на выборах российского президента в 2024-м. В прошлом году ДЭГ на выборах в законодательное собрание Новосибирской области и горсовет Новосибирска не использовался.

Заявление для участия в ДЭГ принимается до 14 сентября на портале «Госуслуги». Само голосование на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября.

Валерий Лавский