Главбуха новосибирского учреждения осудят за хищение почти 17 млн рублей
Чановский райсуд Новосибирской области рассмотрит уголовное дело в отношении главного бухгалтера одного из местных учреждений. Ей вменяют в вину присвоение (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 16,8 млн руб., сообщает прокуратура региона.
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ
По версии следствия, фигурантка дела с 2017-го по 2025 год, будучи главным бухгалтером в учреждении, ежемесячно завышала себе зарплату, внося в электронные реестры и платежные поручения недостоверные данные о ее размере.
Свою вину подозреваемая признала и добровольно возместила 1,7 млн руб.