Главбуха новосибирского учреждения осудят за хищение почти 17 млн рублей

Чановский райсуд Новосибирской области рассмотрит уголовное дело в отношении главного бухгалтера одного из местных учреждений. Ей вменяют в вину присвоение (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 16,8 млн руб., сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По версии следствия, фигурантка дела с 2017-го по 2025 год, будучи главным бухгалтером в учреждении, ежемесячно завышала себе зарплату, внося в электронные реестры и платежные поручения недостоверные данные о ее размере.

Свою вину подозреваемая признала и добровольно возместила 1,7 млн руб.

Александра Стрелкова