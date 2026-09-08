«Сибирь» и «Авангард» проиграли с крупным счетом в матчах КХЛ

Оба сибирских клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) потерпели разгромные поражения. Матчи регулярного первенства с участием новосибирской «Сибири» и омского «Авангарда» состоялись 7 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

«Сибирь» проиграла в Астане местному «Барысу» со счетом 1:7, причем гости по ходу матча дважды меняли голкипера, надеясь изменить ход игры. Единственную шайбу у «Сибири» провел Даниил Валитов в третьем периоде, когда преимущество хозяев достигло семи голов.

«К сожалению, комментировать тут нечего. Слишком крупный счет»,— констатировал после игры главный тренер новосибирцев Ярослав Люзенков, который провел 50-й матч в КХЛ.

«Авангард», в свою очередь, открывал сезон домашним матчем с уфимским «Салаватом Юлаевым». Голкипер гостей Семен Вязовой отразил 40 бросков и позволил «Салавату Юлаеву» одержать «сухую» победу — 4:0.

Валерий Лавский