Технолога мясокомбината заочно арестовали по делу о поставках тушенки на СВО

Военный суд принял решение о заочном аресте технолога МПК «Селятино» Зинаиды Грищук — фигурантки уголовного дела о поставках некачественных консервов с тушенкой для участвующих в СВО подразделений Минобороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Защита Грищук подала апелляционную жалобу на судебное постановление. Сама технолог объявлена в международный розыск. Карточка с ее данными появилась в базе розыска МВД России. Ранее по этому делу также начали разыскивать генерального директора МПК «Селятино» Артема Барышкова.

Уголовное дело связано с поставкой в армию около 170 тонн некачественных тушеных консервов с 2024 по 2025 год. Общий материальный ущерб оценен примерно в 1 млрд руб.

Всего в деле шесть фигурантов. Основным фигурантом проходит бывший начальник продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ полковник Виктор Таразевич. Кроме него, ранее были арестованы гендиректор компании «Нармяспром» Алексей Баранов, коммерческий директор предприятия Дмитрий Вислобоков и предприниматель Дмитрий Мизгир.

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